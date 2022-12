Simba La Rue e la sua gang fuori dal carcere | così l' hanno fatta franca

Corriere Milano

... nel branco un "gregario violento" del trapperLaViolenza sulle donne, Bongiorno: "Se la vittima non viene sentita in 3 giorni togliamo il fascicolo al pm" Violenza sulle donne, una madre ...Nel 2022 seguono i brani "Chinga" conla, "Birkin", "Sturdy" e la posse track "Eurovision" contenuta nell'album di debutto di Central Cee, "23", dove al fianco di Rondodasosa oltre al ... «Manca la querela»: per Simba La Rue e altri tre trapper cade il reato di sequestro Simba La Rue e altri tre trapper erano agli arresti per il sequestro di Baby Touché. Il reato è diventato improcedibile perché la vittima non ha denunciato gli aggressori ...Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, la morte della piccola Diana, lo scudetto del Milan, la sparatoria ad Assago, l'evasione dal Beccaria: mese per mese, il riassunto di quanto è successo a Mila ...