Roma | salvato il primo appartamento di Pasolini nella Capitale | diventerà una casa museo

Canale Dieci

... tenutosi nei giorni scorsi a, all'auditorium Parco della Musica, per fare il punto, a tre ... adottata a una velocità che poco prima ci sarebbe sembrata impensabile, ha letteralmente...... è vivo per miracolo un 33enne residente nel Frusinate che mercoledì scorso è stato protagonista di un'esperienza terribile, da cui si ègrazie al suo cane che stava portando a passeggio. È ... Ha un malore in un bosco alle porte di Roma: cacciatore salvato in extremis dal nucleo SAF La suggestiva cornice del borgo medievale, in quattro giorni, ha accolto migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Ringraziamo i figuranti, senza i quali non sarebbe possibile realizzare la… ...Due piccoli grandi eroi, sventano una rapina in un bar a Roma. Senza paura. I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno ...