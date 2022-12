Regione | il consigliere Di Fenza | ”Nel 2022 raggiunti importanti risultati”

Prima Monza

Il riferimento specifico è alla proposta delregionale del gruppo Misto, ex M5s, e ...per incrementare il fondo a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio inAbruzzo di ...Nel corso del suo intervento, ildelegato all'Ambiente ha rilevato "l'inversione ad U compita dallasull'organizzazione del comparto". "Ai tempi della Presidente Santelli " ... Il consigliere regionale difende l'ex vicesindaco UDINE (ITALPRESS) – “Oggi più che in passato, anche dopo la dura esperienza della pandemia, tutti ci rendiamo conto di quanto siano importanti la prevenzione e la diffusione della conoscenza delle buo ...Vincenzo Cirillo è stato eletto presidente del Consiglio comunale di Trecase durante l’ultima seduta dell’anno del comune vesuviano. Un ennesimo successo per il ...