La maggioranza vince la battaglia sul Dl Rave

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ed alla fine il Dlè stato approvato. Mancavano poche ore a quello che sarebbe stato soprattutto per il Governo un vero e proprio disastro politico così il presidente dell'aula, Lorenzo Fontana, ha utilizzato il discusso strumento della ghigliottina. «Constatato il numero di interventi e preso atto della impossibilità di un orario condiviso sulla conclusione dell'esame del decreto in scadenza oggi - ha detto Fontana - Come annunciato in precedenza, considerato che tutte le fasi del procedimento si sono svolte e tutti i gruppi hanno pronunciato una dichiarazione di voto mi vedo costretto nell'esercizio delle mie responsabilità a porre immediatamente in votazione il decreto legge al fine di assicurare che la conversione avvenga nei tempi costituzionali". Una decisione ventilata in questi ultimi giorni e che ha scatenato la protesta delle opposizioni, al termine di ...