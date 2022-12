Il Pelé privato | sette figli | tre mogli di cui una disse | «Ha piedi terribili | sembravano artigli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dietro il mito dicalciatore c’era anche l’uomo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un po’ come Batman e Bruce Wayne. Eroe sul rettangolo verde e uomo fallibile fuori. La vita privata di O’Rey è stata caratterizzata anche dalle vicende dei. Il più problematico era Edinho. Per un po’ ha giocato nel Santos dove ha quasi sempre fatto la riserva in porta, a 29 anni diede l’addio al calcio dopo un incidente che provocò la morte di un motociclista. Edinho sfrecciava con la sua macchina e investì il motociclista. Fu anche condannato per traffico di droga. Diverse le vicende che hanno mostrato il lato umano di Pelè, marito e padre, mai perfetto come lo era in campo. L’Equipe ricorda le vicende extra calcistiche del Re del calcio: “Quando sposò Rosemeri dos Reis Cholbi nel 1966,era già padre di Sandra Macedo, classe 1964, ...