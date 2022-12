Genitori massacrati a Padova | resta in carcere Diletta Miatello L’avvocato | «È in uno stato mentale drammatico»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Confermato l’arresto con l’ipotesi di reato di omicidio e lesioni aggravate nei confronti di, la 51enne ritenuta responsabile dell’omicidio della madre, Maria Angela Sarto, e del ferimento del padre Giorgio, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di. Fermata il 28 dicembre scorso dopo i fatti avvenuti il giorno prima nella casa dei due anziani a San Martino di Lupari, la donna si è avvalsa oggi, 30 dicembre, della facoltà di non rispondere davanti al Gip. Da quando è stata rintracciata a Romano d’Ezzelino, a pochi chilometri dall’abitazione dove viveva con i, infatti, si è chiusa in un completo silenzio. Era stata la sorella più piccola, Chiara, a ritrovare i corpi deie a ...

Diletta Miatello, che secondo quanto raccolto aveva spesso litigi con i genitori per motivi economici, aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri l'hanno trovata in un albergo a una ventina di chilometri dall'abitazione. Era stata la sorella più piccola, Chiara, a ritrovare i corpi dei genitori e a riferire ai carabinieri le parole pronunciate dal padre, riverso in soggiorno e ferito gravemente al volto e alla testa.