Differenza di vedute? L’Atalanta ha costruito ciò che Gasperini voleva in maniera ambiziosa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le polemiche di ieri sera trae dubbi sui prossimi obiettivi stagionali: non senza qualche critica Da quella che doveva essere una semplice amichevole pre-capodanno si è trasformata in un contesto di polemiche che, ancora una volta, ha visto Gian Pierocontestare la situazione attuale del. Le accuse del mister di Grugliasco vanno dalla “di” con la società al mercato fino alle garanzie europee che la squadra non può dare. La famiglia Percassi (Pagliuca compreso) ha dichiarato esplicitamente che l’obiettivo è quello di andare in Europa: obiettivo che, a detta dell’allenatore, non è coerente con la sua visione.degli ultimi anni è stata solo valorizzare e vendere? No, molti giovani saranno stati ...