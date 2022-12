“Deficiente | fatti i ca tuoi” Caos al GF Vip 7 | la situazione precipita tra parolacce e insulti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Oriana Marzoli on fire al GF Vip 7, forse come non l’abbiamo mai vista. Alla fine la venezuelana è scoppiata con Antonella Fiordelisi, dopo l’ennesimo attacco di quest’ultima. Tutto è iniziato con una confessione di Sarah Altobello che ha detto a Oriana, assistita da Luca Onestini, di esserci rimasta male di alcune affermazioni della stessa Oriana rivelate da Antonella. A quel punto la Marzoli ha deciso di smascherare una volta per tutte Tontonella, perdendo ulteriormente la pazienza e facendo volare dei paroloni esagerati. Dopo il confronto con Sarah quindi, Oriana si è fiondata dalla Fiordelisi e gli ha urlato in faccia: “Vuoi farmi litigare? Vuoi sempre rompere i con…? Bugiarda,i ca..”. Alla base di tutto ciò, un discorso di Antonella a Sarah in cui le aveva raccomandato di stare attenta alla poca lealtà di Oriana. Ancora la Marzoli: ...

...i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i sacri giorni! Oggi sbrocco, questa non mi conosce dov'è questa, dove ca**o ......