De Bertoldi FdI | Reintegro medici non vaccinati per avere Sanità pronta ed efficace

La Voce del Patriota

Nella serata di mercoledì è stato ritirato - dopo esser stato inserito il giorno prima nel pacchetto dei relatori - l'emendamento a prima firma del deputato diAndrea deche stabiliva la ...Nella serata di ieri è stato ritirato - dopo esser stato inserito il giorno prima nel pacchetto dei relatori - l'emendamento a prima firma del deputato diAndrea deche stabiliva la ... Dl Rave, De Bertoldi (FdI): Italiani stanno dalla parte di chi vuole ... “Gli italiani capiranno quanto denaro pubblico si è sperperato per la propaganda politica fatta in modo assurdo in questi giorni alle loro spalle e ringrazio ...Il governo è al lavoro sul superbonus per lo sblocco della cessioni crediti. A confermarlo è Andrea de Bertoldi (FdI) replicando ...