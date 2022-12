Dai partiti una risposta concreta per una virata politica del Paese Scrive Sisci

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Come spiegava il 29 Dicembre sul Corriere della Sera Sabino Cassese, c’è una profonda fratturain Italia che finora nessuno ha affrontato. Ihanno smesso da tempo di essere la cinghia di trasmissione tra la società e i vertici del potere. Non hanno più sezioni nel territorio, non reclutano o formano classe dirigente, non ci sono le scuole di partito. Così il popolo ha smesso di essere rappresentato in parlamento. Isono gruppi di potere che si autoriproducono, per cui il governo che vuole parlare al popolo deve saltare il Parlamento. Oltre a questo ci sono altri fattori di direzione di marcia. Giovanni Orsina, il 27 dicembre sulla Stampa notava l’emersione di nuove divisioni di classe, citando Luca Ricolfi e Marco Follini. C’è una divisione tra “mondo vissuto” e “mondo pensato”, un tempo i primi erano i ...