Covid | l' Oms | ' Comprensibili misure di protezione dopo l' ondata in arrivo dalla Cina'

TGCOM

... è tornato lui in persona, per così dire ilvero. Il tutto naturalmente grazie ai leader ...capolavoro di incompetenza con l' avallo della sempre assente Organizzazione Mondiale per la Sanità ()...... ma nel caso di contagio con la variante Gryphon sarebbero anche più aggressivi e l'l'ha ... tamponi e quarantena: la strategia del governo Meloni dopo la nuova ondata diin Cina Come sapere ... Covid Cina, Oms: "Comprensibili le misure di altri Paesi" Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ritiene che in assenza di informazioni più complete sul covid-19 in Cina, si possa comprendere che altri Paesi ...Dopo le misure negli aeroporti è la volta delle mascherine obbligatorie prorogate fino al 30 aprile in tutte le strutture sanitarie, Rsa e studi medici compresi ...