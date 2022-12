Controllare il PC da cellulare a distanza | mouse | tastiera e applicazioni

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Comandare un PC adirettamente dal telefono è davvero molto utile, soprattutto nel caso in cui volessimo gestire una presentazione PowerPoint,la riproduzione di Spotify o la riproduzione di Netflix senza avvicinarci al computer in questione, rimanendo quindi sulla nostra poltrona, sedia o divano ed utilizzando lo schermo del nostro smartphone come fosse un touchpad o unavirtuale. Per riuscire in questo piccolo capolavoro della tecnologia in questa guida vi mostreremo comeun computer usando il telefono come telecomando. Il programma più indicato per lo scopo è Unified Remote, disponibile come server per PC e Mac e come app di controllo per Android e per iPhone. LEGGI ANCHE -> Migliori app controllo remoto PC per Android e iPhone 1) Installare il ...