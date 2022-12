Cicciolina | chi è “L’avvocato del diavolo” Luca Di Carlo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel corso della partecipazione dia “L’Isola Dei Famosi”,Diè stato una presenza fissa in studio per sostenere l’ex pornodiva., l’opera realizzata conDi, chi èDIStasera vedremo l’attrice ospite del programma “Mi Casa Es Tu Casa” show condotto da Cristiano Malgioglio in onda a partire dalle 21:20 su Raidue. Classe 1976 si laurea presso l’Università La Sapienza di Roma in legge ed inizia poco dopo la carriera da penalista giurista. Nel passato ha collaborato con Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar. Tra le sue passioni l’alta velocità con le corse in auto e in moto. Sulla sfera sentimentale ha ...