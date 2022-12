Carlo | Alba e Evelina | ecco chi sono i figli di Vittorio Sgarbi | “Non li volevo | ma li ho riconosciuti”

(Di venerdì 30 dicembre 2022)ha tre, tutti e tre avuti da madri diverse:, avuto da Patrizia Brenner,, ed. Il critico è celibe e si è sempre dichiarato inadatto al ruolo di padre. Quando ha riconosciuto la paternità del terzoo,si è detto per nulla sorpreso: saranno oltre 40 ida lui non, noto Critico d’Arte, non ha mai parlato molto dei suoi. In una vecchia intervista a Novella 2000 l’ex politico raccontò di non aver mai avuto in sè il desiderio di diventare padre, e per questa ragione si definì un ‘genitore biologico’. Nonostante ciò,ha ...

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

"Chiedo di essere urgentemente ricevuto dal sindaco diBo per domandargli di sostenermi in questa battaglia" . Così il segretario di Radicali Cuneo "G. Donadei" Filippo Blengino , che da ieri (29 dicembre) ha iniziato uno sciopero della fame a ..."Chiedo di essere urgentemente ricevuto dal Sindaco diBo, per domandargli di sostenermi in questa battaglia". Così in una nota stampa il Segretario di Radicali Cuneo "G. Donadei" Filippo Blengino, in sciopero della fame ad oltranza da ieri (29 ... Carcere di Alba, Blengino (in sciopero della fame) chiede un ... Vittorio Sgarbi tre figli riconosciuti, tutti e tre avuti da madri diverse: Carlo, avuto da Patrizia Brenner, Alba, ed Evelina.Da ieri in sciopero della fame, il segretario dei Radicali cuneesi Filippo Blengino chiede il sostegno del primo cittadino. "Ritardi incomprensibili, vista la fame di posti del sistema carcerario", de ...