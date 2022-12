Black Panther | Wakanda Forever ha segnato un nuovo record al botteghino | scoprite quale

Comics Universe

... Avatar: The Way of Water, Babylon, The Banshees of Inisherin e: Wakanda Forever. La lunga lista di protagonisti continua poi Devotion, Don't Worry Darling, Everything Everywhere All at ...Un utente lo mette al primo posto assieme a una scena di un altro Speciale Marvel, quello dei Guardiani della Galassia di James Gunn, e a ' gran parte di: Wakanda Forever '. Un altro ... Black Panther: Wakanda Forever da record: è il cinecomic con ... Sembra che il cinecomic Marvel Black Panther: Wakanda Forever non abbia terminato di stupire al boxoffice, portandosi a casa un nuovo record.Il sequel di Black Panther dei Marvel Studios ha appena stabilito un nuovo record molto particolare e specifico al box office.