Bergoglio “dimissionario” alla morte di Benedetto XVI per un nuovo antipapa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Miserabile spettacolo quello degli avvoltoi che si affollano volteggiando sui cieli del monastero Mater Ecclesiae, addolorandosi fintamente per le condizioni del vero papaXVI e spingendo, però, come dannati sulla favola delle sue dimissioni del 2013. Ha del surreale, poi, l'eccitatissimo e iettatorio dibattito sul funerale: “Bisognerà celebrarlo come per un vescovo emerito o come per un papa?dovrà essere vestito di bianco e indossare il pallio? Ad oggi non si è mai avuto un papa emerito, non sappiamo come regolarci”... Già, ma il dubbio è presto sciolto: papa emerito vuol dire papa impedito, quindi le esequie del Santo PadreXVI - il più tardi possibile - dovranno essere celebrate con tutti gli onori riservati al Pontefice romano, e dopo la suala sede sarà non più impedita, ma ...