“Ancora meraviglioso” Michelle Hunziker | in bikini sulla neve col ‘mitico’ lato b

(Di venerdì 30 dicembre 2022), il tempo passa per tutti ma non per lei: a 46 anni incendia i social con una serie di scatti. Una nonna, perché tra poche settimane la figlia Aurora le regalerà il primo nipote, a dir poco sprint. Peril 2022 è stato ricco di sorprese alcuni tristi, come la separazione dal marito Tomaso Trussardi, altri felici legati all’arrivo proprio del nipotino ed importanti traguardi lavorativi. Di più, l’amore che i fan continuano a dimostrarle. Tra questi uno speciale: Eros Ramazzotti. Il primo marito disi è infatti recentemente lasciato andare ad alcune confessioni. A Domenica In aveva spiegato la sua gioia per la figlia Aurora e il fidanzato Goffredo. “Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano è un amore bello, ...