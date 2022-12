Ultime Notizie Roma del 29-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 29 dicembre a microfono Giuliano fiori per covid al lavoro da te mi conomici a quelli internazionali la premier Giorgia Meloni a Tenuta la consueta conferenza stampa di fine anno rispondendo alle varie domande dei giornalisti presenti il covid e per quanto accaduto in Cina ha detto Meno ci siamo mossi immediatamente abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalle città cinesi ma efficace se viene presa da tutta l’Unione Europea per cui abbiamo scritto a Bruxelles ti aspettiamo che lui voglia operare in questo senso abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no aggiunto la premier dei primi casi sequenziati di covid su persone provenienti dalla Cina quindi ci sono di variante omicron già presente in Italia e questo dovrebbe essere abbastanza tranquilla ...