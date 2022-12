Traffico Roma del 29-12-2022 ore 17 | 30

RomaToday

I lavori si svolgeranno su di una corsia per volta, mantenendo il flusso dia scendere dall'incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via, lasciando la possibilità d'ingresso ai ......interne ai fabbricati posti nelle vie interessate dalla chiusura totale temporanea al... tra cui il parcheggio di viaaccanto al cinema Settebello. L'ordinanza vetro in centro storico e ... Roma si prepara al Capodanno: vietato l'alcol da asporto. Ecco come spostarsi in centro Shopping last minute a ostacoli: dalle 6,30 del mattino del 31 sino alle 20 del primo gennaio Ztl centro storico attiva ...ROMA- “Oltre 36 ore di limitazione al traffico veicolare tra capodanno e il primo dell’anno. Questa la folle decisione della giunta Gualtieri che, di fatto, penalizza ancora le attività e i ristoranti ...