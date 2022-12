Suzuki Jimny - La versione a cinque porte sarà presentata all' Auto Expo di Nuova Delhi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Buone notizie per gli amanti dell'off-road: l'attesa variantedelladebutterà il prossimo 13 gennaio all'di. La fuoristradadalla filiale indiana Maruti, che nell'occasionerà 16 veicoli, tra cui la concept di una sport utility elettrica, il prototipo WagonR Flex Fuel e la sua gamma personalizzata di prodotti esistenti come Grand Vitara, XL6, Ciaz, Ertiga, Brezza, Baleno e Swift tra gli altri. Nella lista figurano anche, senza ulteriori precisazioni, "due nuove Suv", una delle quali sarebbe appunto laallungata, che in Asia dovrebbe essere commercializzata nella seconda parte del 2023. ...

Quattroruote

Due stili di modifiche completamente diversi ma dello stesso preparatore, mostrano il potenziale di. Il piccolo fuoristrada giapponese si è infatti rivelato ancora una volta la base perfetta per diversi tipi di modifiche, in questo caso firmate ESB, con la sua vasta gamma di accessori ...Laè un'icona dei tempi moderni. Il baby fuoristrada giapponese conta moltissimi fan, parecchi dei quali delusi per non essere mai riusciti ad averlo: importazioni contingentate per ... Suzuki Jimny 5 porte: anticipazioni, uscita, versione ibrida - Quattroruote.it Debutto fissato per il 13 gennaio, al fianco di altre anteprime della Casa giapponese. Tra le quali figura anche la concept di una Suv elettrica ...La Suzuki Jimny a 5 porte sta per arrivare: la presentazione ufficiale avverrà il 13 gennaio all’Auto Expo, una delle fiere più importanti dell’India.