“Sul Covid il governo ha già fallito” | Speranza torna a propinarci ipocondria

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic – Nessuno, proprio nessuno, si sta strappando i capelli non potendo più subire l’di Roberto. Siamo sufficientemente sicuri che neppure gli allora sostenitori del ministro delle restrizioni draconiane, probi ortodossi del quieto vivere, stiano scalpitando perre alle chiusure forzate. Al massimo ai più mancheranno i meme scherzosi, la facile ironia social, l’inevitabile sarcasmo di fronte alle uscite di cotanto ex ministro. Eppurenon ha perso ladire in auge, con il piglio dei senza pudore, immarcescibili maestrini persuasi di detenere lo scettro della ragione. E così prova ad attaccare adesso ilMeloni, appigliandosi al timore di una nuova ondata diproveniente dalla ...

ilGiornale.it

Giorgia Meloni prova a rassicurare in conferenza stampa: 'In Italia è tutto sotto controllo' . 'Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quanto chiesto in passato. Per esempio, ...Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferirà in Aula al Senato alle 15.30. Ieri le opposizioni avevano chiesto una sua informativa ... Speranza senza pudore attacca la Meloni sul Covid due sottovarianti di Omicron: BA.2.1 e BA.2.1. "Ci sono molte ragioni per questa ondata Covid che stiamo vedendo in Cina, ma anche altrove. Molte delle restrizioni in tutto il mondo sono state allenta ...Lo ha detto la premier Meloni sull'allarme Covid partito da Pechino, nella conferenza di fine anno. Occorre capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini. Sinora è solo Omicron . Lavoro su ...