Sci alpino | Christof Innerhofer | “Un superG durissimo Ritiro? C’è tempo…” | Mattia Casse | “Ho portato a casa la pelle”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Italia chiude senza particolari sorrisi la due-giorni di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Dopo la discesa di ieri, che aveva comunque visto due azzurri nella top10, oggi ilha messo in mostra una squadra lontana dalle posizioni che contano, con Dominik Paris che è uscito subito di scena confermando il suo momento complicato, mentre i compagni sono arrivati al traguardo ben lontani da podio e vittoria.non è andato oltre la 19a posizione, quindi 22° Giovanni Franzoni, 25° Matteo Marsaglia, 28°e 30° Florian Schieder. Un bottino decisamente magro per la squadra azzurra, che saluta il 2022 con poche certezze e tanti punti di domanda. Al termine della gara i protagonisti hanno raccontato le loro sensazioni al sito ...

Fenomeno. Marco Odermatt in un solo colpo fa il vuoto nel superG di Bormio e in classifica generale di Coppa del Mondo. Lo svizzero campione in carica, dopo il quarto posto di ieri in discesa, ...Primo degli italiani Christoph Innerhofer, 19°. BORMIO - Marco Odermatt ha vinto il SuperG maschile disputato a Bormio. Lo svizzero ha chiuso la gara in 1'29"27, precedendo l'austriaco Vincent ... Il campione dello sci austriaco Mayer annuncia il ritiro ROMA – Ha avuto inizio questa notte la United Cup, competizioni per nazioni in programma in Australia. Nella sfida d’apertura contro il Brasile ...CORTINA - Una persona con disabilità motoria, che intenda praticare lo sci di fondo, può farlo a Cortina d'Ampezzo, grazie all'azione coordinata di varie componenti, ...