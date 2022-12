Rissa in discoteca | denunciato il fratello di Mario Balotelli

... è stato denunciato anche il rapper Prince The Goat, del gruppo 'Slings gangs' e un altro amico di Enock Barwuah che gli avrebbe fatto da body guard durante la serata in. Lasarebbe ...È finita con una denuncia a carico di Enock Barwuah e del rapper Prince The Goat laavvenuta fuori da un locale nel bresciano nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Secondo ...dalla. L'...Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e' stato denunciato per rissa in un episodio avvenuto fuori da una discoteca a Brescia. Il giovane, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...