Purché finisca bene una scomoda eredità film tv di Rai 1 | trama | cast attori e location a Carloforte

Today.it

bene è un ciclo di film per la televisione in onda su Rai 1 dal 2014 e che riporta alle atmosfere da prima serata nel salotto di casa. Ogni film è un episodio a sé stante che ...Giovedì 29 dicembre andrà in onda su Raiuno l'appuntamento conclusivo del ciclotutto bene con il film tv Una scomoda eredità . Un questo film diretto da Fabrizio Costa, Euridice Axen e Chiara Francini sono protagoniste della divertente storia di due donne che non ... Una scomoda eredità, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama, cast