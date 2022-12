Pelé | in giro per il mondo a vendere il calcio ' bonito' e se stesso

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "è uno dei pochi che hanno smentito la mia teoria: i quindici minuti di celebrità, per lui saranno quindici secoli". L'iperbolica profezia di Andy Warhol si è avverata. E continuerà a valere ...

WIRED Italia

è uno dei pochi che hanno smentito la mia teoria: i quindici minuti di celebrità, per lui saranno quindici secoli". L'iperbolica profezia di Andy Warhol si è avverata. E continuerà a valere anche ...In quegli anni il Santos difaceva spesso ildel mondo e probabilmente questo potrebbe averlo indotto a commettere questo grossolano errore, che fu ripetuto anche in una successiva ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti