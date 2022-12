Pelé è morto | il calcio piange il suo Re

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 dicembre 2022), il più grande giocatore didi tutti i tempi, è. Da tempo soffriva di un tumore e le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime settimane. Edson Arantes do Nascimento, detto, aveva 82 anni e lottava contro un cancro al colon. Era ricoverato e negli ultimi giorni i medici avevano rivelato che il campione non rispondeva più alle cure., detto anche O Rei, ha vinto tre coppe del mondo, unico calciatore della storia a compiere questa impresa., il cui vero nome era Edson Arantes do Nascimento, era nato in Brasile a Três Corações, nello Stato del Minas Gerais, il 23 ottobre 1940-Maradona, la sfida impossibile Dopo Diego Armando Maradona, dunque –a 60 anni il 25 novembre 2020 – se ne va un’altra leggenda. ...