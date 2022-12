Pelè | A Fontana | ' per quelli della mia generazione era ' il calcio' '

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "Permiaera 'il'. La leggenda del pallone, il mito che dal Brasile ha ispirato intere generazioni". Lo scrive su Facebook il presidenteregione Lombardia, Attilio, riferendosi all'ex calciatore brasiliano, scomparso questa sera dopo una lunga malattia. "Ricordo -continua il governatore lombardo- il primo gol segnato all'Italia nella finaleCoppa del Mondo in Messico. Ci illudemmo con il pareggio di Boninsegna, ma poi il grandissimo O'Rey trascinò il Brasile al trionfo. Vederlo giocare è stata una grande emozione. Riposa in pace campione".

La Svolta

... ma anche le parole e i corpi di Enrico Berlinguer, Aldo Moro e Sandro Pertini, tra ladi ... Ultimamente mi sono imbattuto in una foto che ritraea Roma, nei primi anni Sessanta: era venuto ...Gli uomini guidati in panchina da Lopez, in campo dal leggendario Obdulio Varela, vincono l'... Mondiali 1958: in Svezia comincia l'età dell'oro del Brasile e diIn Svezia comincia l'età ... Ultimo'ora: Pelè: A.Fontana, 'per quelli della mia generazione era 'il ...