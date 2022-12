Nel 2022 è iniziata l’era dei device più duraturi e facilmente riparabili

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un mondo in cui tante persone cambiano uno smartphone, un tablet, un pc all'anno e le rimanenti guardano a chi ha questo stile di vita come modello non è più sostenibile. Più chiaro di così – viste le catastrofi ambientali che continuano ad accumularsi e la necessità di produrre meno rifiuti possibili e riciclare creando un'economia circolare – si muore. Sempre più persone sono attente alla questione ambientale e sempre più persone puntano ad avere dispositivi mobili, imprescindibili nella vita di tutti i giorni, che durino quanto più possibile e che, quando si rompono, possano essereriparati. Un deciso cambio di rotta che al mercato deimobili e dei prodotti tech – da Apple a Microsoft – non è sfuggito. Si procede a piccoli passi, certo, ma la tecnologia sostenibile è un tema sempre più attuale e influente attualmente.