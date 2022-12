Morata può trasferirsi a gennaio | un club inglese su di lui | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un calciomercato invernale che si prepara a discreti colpi di scena e numerosi cambi di casacca, specialmente per tutti quei giocatori che non si sono ambientati o trovati nelle loro squadre la prima parte di stagione. Sembra essere proprio il caso di Alvaro, che con l’Atletico di Madrid ha collezionato 19 presenze tra campionato e Champions League, con all’attivo solamente 5 goal, tutti nella Liga.Atletico Madrid Manchester United Il Manchester United forte su Alvaro, può arrivare in prestito Come riportato da ESPN, l’ex, tra le altre, di Juventus e Real Madrid, sarebbe finito nel taccuino del Manchester United per rinforzare il reparto offensivo, orfano di CR7, in vista della seconda parte di stagione. I Red Devils non vorrebbero però sostenere un esborso economico, puntando perciò alla formula ...