(Di giovedì 29 dicembre 2022) Emilianocontinua a far discutere: dall'esultanza particolare durante la premiazione in Qatar , allo sfottò dedicato a Messi durante i festeggiamenti in. Il numero uno dell'Aston ...

Corriere dello Sport

Emilianocontinua a far discutere: dall'esultanza particolare durante la premiazione in Qatar , allo sfottò dedicato a Messi durante i festeggiamenti in Argentina. Il numero uno dell'Aston Villa è ...Emilianocontinua a far discutere: dall'esultanza particolare durante la premiazione in Qatar , allo sfottò dedicato a Messi durante i festeggiamenti in Argentina. Il numero uno dell'Aston Villa è ... "Martinez è un buffone, ha umiliato l'Argentina", le durissime frasi di Souness dopo il Mondiale Emiliano Martinez continua a far discutere: dall'esultanza particolare durante la premiazione in Qatar, allo sfottò dedicato a Messi durante i festeggiamenti in Argentina. Il numero uno dell'Aston Vil ...