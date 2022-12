Corriere di Viterbo

...è statacon filtri per trasformarla sullo spettro visibile . Ecco, allora, che le lunghezze d'onda più lunghe appaiono più rosse e quelle più corte più blu. Immagine di Giove realizzata...Si ritiene sia un insieme di processi mentali complessi come quelli coinvolti nell'astrazione,giudizio, nell'attenzione, nella generazione di strategie e nell'inibizione. Si correla anche con ... Mappata nel cervello la 'casa' dell'intelligenza fluida, lo studio Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Gli esperti la chiamano intelligenza fluida. Si ritiene sia una caratteristica chiave coinvolta nel 'pensiero ...È la caratteristica chiave degli esseri umani che permette di risolvere anche problemi mai incontrati prima, dei quali non si ha esperienza ...