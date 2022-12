L' Italia chiede all' Europa di estendere il tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 dicembre 2022) C’è preoccupazione da parte delle autorità sanitarie mondiali per la situazione dei contagi da Covid in: secondo quelli elaborati dagli istituti occidentali di analisi sanitaria, come la britannica Airfinity, quasi un cinese su cinque risulterebbe positivo, le terapie intensive sarebbero sature di pazienti e il numero dei morti avrebbe superato i cinquemila al giorno. L'ha deciso di imporre nuove restrizioni, obbligando tutti coloro chenocon volo diretto a sottoporsi a unper rilevare eventuali positivi. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato: «Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigienici Covid obbligatori per tutti i passeggeri provenientie in transito in. ...