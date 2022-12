La Gazzetta dello Sport

Stavolta tocca a Daniel, l'altro talento scoperto da Angelozzi e fatto maturare da Grosso. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Tre mesi fa Danielveniva convocato dalla Romania. Nations League, dall'altra parte la Bosnia di Dzeko. Sembra una partita qualunque, ma in realtà dietro c'è un lavoro ai fianchi estenuante da parte della ... La favola di Boloca: "Ero nei Dilettanti, ora sogno l'azzurro e il Frosinone in A" Un anno fa dicevamo le stesse cose di Federico Gatti, e sappiamo com’è andata a finire. Stavolta tocca a Daniel Boloca, l’altro talento scoperto da Angelozzi e fatto maturare da Grosso.Gioca al Frosinone ed è il Brozovic della B, con la nazionale di Bucarest ha giocato un’amichevole e ora è stato chiamato anche in azzurro. Storia di un talento scartato, maltrattato e poi emerso dai ...