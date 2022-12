Il Post

Secondo i resoconti dei media, Taran era indi un pilota esperto a bordo dell'elicottero ... Ma, guarda caso, Lukoil, la più grande societàprivata russa della quale era ai vertici,...L'enorme scandalo ha coinvolto imprese, l'80% dei parlamentari di ogni partito, lastatale, la banca nazionale di sviluppo e molti governi stranieri. Le prove contro Lula erano ... La compagnia petrolifera statunitense Exxon Mobil ha fatto causa all’Unione Europea per la tassa sugli extraprofitti La compagnia petrolifera statunitense Exxon Mobil ha fatto causa all'Unione Europea per la cosiddetta tassa sugli extraprofitti, cioè i guadagni ...Va avanti il braccio di ferro fra amministrazione comunale di Cupra Marittima e le società Edison Exsploration & Production spa, la Edison spa ed Eni spa per quanto riguarda il pagamento dell’Ici, Imu ...