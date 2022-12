Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania anche con tessera del tifoso

(Di giovedì 29 dicembre 2022) . Lo ha deciso la prefettura di Milano che ha così fermato la vendita dei tagliandi aiinperin programma il 4 gennaio. I bigietti già venduti saranno annullati e rimborsati. Per il prefetto di Milano Renato Saccone il divieto è validoper coloro che sono in possesso delladel. La decisione è stata presa sulla base della valutazione espressa dal Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive nella seduta del 22 dicembre 2022. Ricordiamo che quattro anni fa, in occasione dici furono scontri violentissimi che portarono alla morte di un caponerazzurro (in realtà eradel Varese) investito. ...

REGGIO EMILIA - Altra vittoria in amichevole per l': dopo il 2 - 0 maturato al ' Granillo ' contro la Reggina , i nerazzurri di Simone Inzaghi ...Inzaghi il big match di San Siro contro il...Non sarà ilpigliatutto, ma il Sassuolo di Dionisi che, anche se assai rimaneggiato, è pur sempre una ... le soluzioni aumenteranno ancora, ma anche così com'è l'entra nel 2023 senza aver ... Verso Inter-Napoli, Inzaghi in ansia: le ultime su Lautaro, Brozovic e De Vrij Il Mattino parla del match del 4 gennaio tra Inter e Napoli in programma a San Siro: "La carica dei 75mila al Meazza. Per il big match di mercoledì ...Come ormai è tradizione in campionato, lo stadio nerazzurro centra il sold out per il big match del 4 gennaio contro la capolista. Già terminati da tempo i biglietti per il settore ospiti, tagliandi a ...