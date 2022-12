Il Senato vota la fiducia alla Manovra 2023 che è legge

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 dicembre 2022)approvata, governo in sicurezza. Con 107 favorevoli, 69 contrari e un astenuto, ladi Bilancio è. Sorride Giorgia Meloni, rifiata la maggioranza e l’Italia tutta può tirare un sospiro di sollievo. Palazzo Madama ha visto il centrodestra superare indenne il più importante test per la coalizione di governo con l’approvazione del testo in seconda lettura, dopo che già la Camera aveva dato il via liberadi Bilancio con 197 sì e 129 no. L’obiettivo era anzitutto evitare l’incubo dell’esercizio provvisorio, una modalità di spesa pubblica che scatta in assenza di approvazione del documento autorizzatorio delle spese per l’anno successivo, dunque in caso di superamento della data utile del 31 dicembre. In un simile scenario, ci si sarebbe dovuti limitare a gestire le operazioni ...