«Il mio Governo è stabile e punta al Presidenzialismo Qatargate | problema della sinistra»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tre ore, 45 domande su tutto quello che riguarda il paese, i rapporti internazionali, le tasse. La consueta conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio ha permesso a Giorgia Meloni di fare il punto soprattutto sul suo neonato esecutivo MANOVRA «Mi fido dei miei alleati di. I dibattiti sono naturali in una coalizione; sono sfumature diverse ed un naturale dibattito. Abbiamo approvato la legge di bilancio non facile ed abbiamo scelto di fare una manovra politica, scritta in tempi molto rapidi con la priorità di occuparci soprattutto del caro bollette. Abbiamo messo le risorse a disposizione sulle grandi tematiche senza lasciare spazio ad iniziative dei ministri se non addirittura dei singoli parlamentari. La volontà è di lavorare, bene, mantenendo scadenze ed impegni. Trovo un clima positivo nella maggioranza, non posso lamentarmi. Abbiamo tutti ...