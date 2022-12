Il liberi tutti nel Dl Rave che ha spiazzato il governo L' ondata di Covid cinese divide Fi | Comanda la scienza

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'emergenza Coronavirus è tornata e il pericolo arriva ancora una volta dalla Cina, dove il numero di contagiati è altissimo e soprattutto fuori controllo, dopo la decisione di Xi Jinping di allentare tutte le restrizioni. L'allarme arriva dagli aeroporti italiani, i primi test a campione effettuati su voli da Pechino a Malpensa hanno evidenziato che praticamente un passeggero su due era positivo al. La nuova minaccia che arriva dalla Cina - si legge su Repubblica - spiazza ilche aveva allentato le misure. È un ciclone improvviso: il ministro Orazio Schillaci prende la decisione dei tamponi obbligatori per chi arriva dal Gigante asiatico quasi trascinato dalle Regioni, in primis dalla Lombardia che aveva avviato il monitoraggio a Malpensa. Schillaci decide nel primo pomeriggio, dopo aver parlato con Guido Bertolaso, assessore della giunta ...

Affaritaliani.it

Tutto il mondo in allarme Ma la decisione di Pechino di riaprire le frontiere dopo tre anni e ilsui viaggi nel pieno dell'ondata che sta travolgendo il Dragone rischiano infatti di ...... suo marito Andrea Giacoppo e dal nefrologo Erich Goepel Volker, arrestati e poiin attesa ... Si sono rivolti a me perchégli altri colleghi si sono rifiutati di fare loro un'esenzione. ... Covid dalla Cina, il liberi tutti nel Dl Rave che ha spiazzato il governo Il leader ucraino: "Il prezzo della schiavitù è ancora più alto". La libertà ha un prezzo elevato ma quello della schiavitù è ancora più alto”, ha scritto il leader di Kiev “In questa battaglia… Leggi ...Mentre il ministro Schillaci imponeva i tamponi per il Covid ai cinesi negli aeroporti italiani, alla Camera veniva approvata la norma. Fi: "Comanda la scienza" ...