Il 31 dicembre il «Te Deum» con il vescovo in Cattedrale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le celebrazioni. L’ultimo giorno dell’anno Messa solenne alle 18, domenica 1° gennaio alla stessa ora la Concelebrazione eucaristica. Si riflette sul tema scelto dal Papa: «Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace».

...31alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni il vescovo Francesco Antonio Soddu presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell'antico inno del "Te". ......LOVIGNANA Venerdì 30Vescovado - mattino Udienze Cattedrale - ore 20.30 Veglia di preghiera per la Famiglia Sabato 31Cattedrale - ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento e Tecon ... Te Deum, 31 dicembre. Il ringraziamento diviene un augurio [SOLO PER ABBONATI] Che gioia pensare che il Signore e la Vergine si sono serviti di questo pover'uomo per fondare e svolgere quest'opera di carità. Hanno fatto tutto loro: cosa avrei potuto fare io n ...