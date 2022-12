Gianmarco Onestini minaccia di denunciare la sorella di Nikita Pelizon

Blog Tivvù

... Soleil Sorge ha approfittato per lanciare diverse frecciatine al suo ex Luca. Dopo i suoi interventi non è mancata la replica di, fratello di Luca, ma a seguire si è fatta ...... la Sorge si è scagliata anche chi ha osato contraddirla in difesa dell'ex tronista, nella fattispecie contro, fratello minore di Luca e contro la sua ex fidanzata, la modella ceca ... Gianmarco Onestini attacca Soleil dopo il GF Vip: l'ex cognata lo demolisce Su Twitter nelle ultime ore si è divertita a provocare alcuni volti noti al mondo del reality. Tra questi c'è il suo ex cognato, Gianmarco Onestini, e l'ex concorrente del GF Vip Sonia Lorenzini, ...Soleil Sorge, Luca Onestini innesca il catfight con due ex Vippone: volano stracci su Twitter dopo l'ultima puntata del GF Vip.