Esonero contributivo datori di lavoro certificati sulla parità di genere | le istruzioni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Per idiche quest’anno hanno conseguito la certificazionediarriva una buona notizia: sono pronte leper l’, messe a disposizione dall’INPS, per ottenere alcuni sgravi fiscali. Ma di cosa parliamo? Le modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (cd. Legge Gribaudo) hanno previsto l’istituzione della cosiddetta “certificazione delladi”: in particolare, “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione delladial fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate daidiper ridurre il divario di ...

eDotto - Informazione Professionale

Per aiutare i giovani e il ricambio generazionale in agricoltura previsto per il 2023 l', per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in favore dei coltivatori diretti e degli ...Chi resta al lavoro una volta raggiunti i requisiti di Quota 103 (articolo 53 della legge di bilancio) può beneficiare di undel 9,19% che consente un aumento dello stipendio di ... Certificazione parità di genere: come presentare domanda di esonero contributivo Il futuro è quello che vedrà scattare il pensionamento con 41 anni di contributi. Punto, non ci sarà il parametro dell’età. Ad annunciarlo al Messaggero ...Nell’attuale legge di Bilancio, tuttora in fase di approvazione, l’esecutivo ha cercato, come ripetuto da Giorgetti, di allargare il più possibile la platea dei beneficiari ...