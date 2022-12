Davide Donadei affossa Tavassi e difende Antonella Fiordelisi | guerra al GF Vip

Grande Fratello

... Fiordelisi ha iniziato a fare paragoni per poi criticare la siciliana per essersi prestata al gioco del bacio sotto al vischio insieme a. A quel punto, Edoardo è esploso contro ...L'avventura al GF Vip diè iniziata da pochi giorni, ma il tempo trascorso nella Casa ha già regalato momenti da cartolina. Il Natale trascorso all'interno del loft di Cinecittà sarà certamente uno di quelli ... L'attrazione di Dana Saber per Davide Donadei - Mediaset Infinity Nel corso delle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi si sono resi protagonisti di una furiosa lite ...Il gieffino racconta i ricordi del Natale: "Ecco quando arrivava il momento di scaricare energie negative" L'avventura al GF Vip di Davide Donadei è ...