Da Neymar a Messi | da Giorgia Meloni a Macron | le reazioni senza confini alla morte di Pelé

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Immediate ledi, avvenuta oggi 29 dicembre. Dal mondo del calcio a quello della politica. La prima a parlare è stata la figlia che con un post su Instagram ha salutato il leggendario calciatore scrivendo: «Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente». Tra i primi a dare il suo addio sui social c’è stato l’allenatore rossonero Franco Baresi: «Addio a. Rimarrà sempre nella memoria, più forte del tempo. Icona e leggenda nel mondo RIP». Ma le condoglianze iniziano ad arrivare da tutti le squadre italiane, e non solo. A ricordarlo anche l’Assocalciatori che si associa al lutto e dichiara: «Indimenticabile, meraviglioso, eterno. Addio grande». Il presidente della Figc Gabriele Gravina ci ha tenuto a dire: Un dolore enorme, oggi lo sport ...

A pochi giorni dal trionfo della albiceleste guidata da Leo, si è riaccesa la discussione su ... Una scelta che rese lui, come, invisi a molti, soprattutto tra i ceti più popolari. Anche ...Pelé è eterno' il messaggio su Instagram di, nazionale brasiliano e calciatore del Psg. 'Riposa in pace' il messaggio che l'argentino Leo, neo campione del mondo, ha dedicato a O Rei ... Da Neymar e Messi a Obama e Macron: il saluto a O Rei è senza confini Gli rendono omaggio anche i politici da Macron alle Merloni a Salvini. Lula il presidente del Brasile: "Ho avuto il privilegio che i brasiliani più giovani non hanno avuto: ho visto Pelé giocare, dal ...La morte di Pelé ha scosso il mondo del calcio. Ma il mito di O Rei, da molti considerato il più forte giocatore di tutti i tempi, negli anni ha conquistato tutti, non solo nello sport. Per… Leggi ...