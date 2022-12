Bimbo ferito | si costituisce il compagno della nonna | indagata anche lei

(Di giovedì 29 dicembre 2022) C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a undi sei anni, trovatoa Ventimiglia la mattina del 19 dicembre scorso. Oltre alpaterna del piccolo, che ieri si è presentato con l'avvocato Maria Spinosi al commissariato alla polizia, ammettendo di aver picchiato il bambino, la Procura di Imperia ha indagato in concorsola: un atto dovuto per chiarire i tanti punti oscuri che ancora ci sono intorno alla vicenda.

