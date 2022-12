Ascolti tv | Meraviglie batte Sissi-Atto secondo | numeri bassi al mercoledì Malgioglio non ne approfitta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non c’è niente da fare, il programma diproprio non piace al pubblico. Nella serata del 28 dicembre 2022, Rai 2 viene battuta persino da Rai 3 che non ha Chi l’ha visto ma che trasmette un film. Fa meglio di Rai 2 anche Italia 1. Certo in prime time sulla seconda rete si è visto di peggio, ma considerato che i film di Natale, a costo zero, superano anche il milione di spettatori, da un programma come Mi casa es tu casa, ti aspetti molto di più. E invece ti ritrovi un format scritto male e interpretato peggio da unche pensa di essere il vero protagonista dello show e che non ha capito, che invece, al centro della narrazione, avrebbero dovuto esserci gli ospiti. Peccato. La vittoria nella prima serata del 28 dicembre va ad Alberto Angela che consi avvicina ai 3 milioni di spettatori. Non male anche il ...