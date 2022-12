Anticipazioni Uomini e Donne del 29 12 | Carola Carpanelli in lacrime

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nella giornata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, presso gli studi di Cinecittà si sono registrate le nuove puntate del dating show di canale 5, condotto da Maria De Filippi.ha visto ancora una volta l'unione dei tronisti del trono classico con i protagonisti di quello over, ecco che cosa succederà nelle prossime puntate, vi riportiamo quanto segue.Trono Over 29/12: Alessandro al centro studio «fa strage di dame» Nelle puntate registrate oggi dispicca ancora una volta il nome del cavaliere Alessandro, che ha catturato l'attenzione del centro studio per un bel pò di tempo. Innanzitutto, ha chiarito una volta per tutte la posizione con Gemma Galgani, dicendo che con lei le cose non potranno mai andare oltre l'amicizia. Nessun problema per ...