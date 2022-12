Afghanistan | professori contro la decisione dei talebani di bandire le donne dalle università

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Inprotestanoladeidile. Un professore dell’di Kabul ha strappato per protesta, in diretta televisiva, il suo certificato di laurea. IinprotestanoInscoppia la protesta deiladeidi

Sono oltre 40 , infatti, iuniversitari che si sono dimessi a seguito dell'annuncio del ministro dell'Istruzione, Neda Mohammad Nadeem , che vieta alle afghane l'accesso agli atenei. Il ...... il ministro per l'Educazione superiore dell'Emirato islamico dell', Neda Mohammad ... Lo stesso giorno, circa cinquantasi sono dimessi dai loro incarichi mentre un gruppo di ... VIDEO | In Afghanistan professore strappa la laurea in diretta tv per ... Clamorosa protesta di un docente universitario contro la decisione dei talebani di vietare l'istruzione universitaria alle donne ..."Non voglio più"insegnare", così ha dichiarato Ismail Meshal, docente dell'Università di Kabul, in un'intervista tv facendo a pezzi i suoi diplomi unversitari. Il video è"diventato virale."Meshal comp ...