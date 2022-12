3 Gender Reveal party famosi cui ispirarti | se non odi i party svela genere

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Per molti genitori in attesa, scoprire il sesso del bambino o della bambina in arrivo è una tappa entusiasmante del viaggio della gravidanza. Alcune coppie, anche quelle molto famose, decidono di condividere questo momento con la famiglia e gli amici, trasformando la scoperta in un’occasione per riunire le persone care e festeggiare insieme. Quello a cui si pensa meno, è che ci sono alcune implicazioni negative dietro i. Scopriamo quali, e perché. Cos’è il? Isono una tendenza molto in voga, e partono da una premessa molto semplice: invece di scoprire da soli se il loro bambino in arrivo è un maschio o una femmina al momento ...

Corriere dello Sport

IlI due influencer hanno annunciato di aspettare una femminuccia con un simpatico video. Sarà il terzo fiocco rosa in casa Fantini - Valli dopo la nascita delle piccole Azzurra e ...Nel bellissimoparty organizzato per loro, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scoperto il colore del fiocco Nell'ottobre scorso avevano annunciato di essere in dolce attesa per la seconda ... Gender reveal per Clarissa e Federico, la coppia di Uomini e Donne Diverse critiche social arrivate a Clarissa Marchese per il gender reveal organizzato per il suo secondo figlio, ritenuto da molti eccessivo.Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè in arrivo: avranno un maschio ...