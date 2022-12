Ventimiglia | bimbo ferito in strada | si costituisce il compagno della nonna Il padre | «Deve marcire»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È indagato in stato di libertà per lesioni gravissime ildeldi 6 anni trovato in gravi condizioni in via Gallardi, a, lo scorso 19 dicembre. L’uomo è stato a lungo interrogato dal pubblico ministero Maria Paola Marrali per capire se è stato lui a picchiare il piccolo, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova. Anche laè stata ascoltata dagli inquirenti, ai quali ha ridi non aver visto l’episodio. Ma non si esclude che possa essere indagata per favoreggiamento. L’uomo si è presentato in commissariato diquesta mattina, 28 dicembre, rendendo dichiarazioni spontanee assieme al suo avvocato. Il piccolo quel giorno aveva riportato fratture a otto vertebre e ...

Fanpage.it

È indagato in stato di libertà per lesioni gravissime il compagno della nonna deldi 6 anni trovato in gravi condizioni in via Gallardi, a, lo scorso 19 dicembre. L'uomo è stato a lungo interrogato dal pubblico ministero Maria Paola Marrali per capire se è stato ...E' stato indagato, in stato di libertà, per lesioni gravissime il compagno della nonna deldi 6 anni trovato gravemente ferito in via Gallardi, a, la mattina del 19 dicembre scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato, nel pomeriggio, dal pubblico ministero Maria Paola ... Bimbo trovato in fin di vita in strada a Ventimiglia: nessuna auto pirata, si costituisce il nonno Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'uomo è indagato a piede libero per lesioni gravissime, le condizioni del bambino sono in lento ma costante miglioramento. Il padre: "Se ...