United Cup 2023 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ie leaggiornate dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney. Si sviluppa così l’evento che inaugura la nuova stagione tennistica, con l’Italia che si presenta al via nel girone E insieme a Brasile e Norvegia. Di seguito tutti ie ledellaCup. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAFASE A GIRONI -GRUPPO A Belgio 0V 0P Bulgaria 0V 0P Grecia 0V 0P -GRUPPO B Kazakhstan 0V 0P Polonia 0V 0P Svizzera 0V ...

Ubitennis

Sta per alzarsi il sipario sulla "", nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane l'Italia (inserita nel Gruppo E insieme a Brasile e ...Il 36enne spagnolo, da poco diventato padre, inizierà la sua nuova stagione alla, un nuovo evento a squadre miste che inizierà domani, giovedì 29 dicembre, a Sydney, Brisbane e Perth. Si ... United Cup, Matteo Berrettini cerca il rilancio: “Qui per trovare fiducia in vista dell’Australian Open” I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2023, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...